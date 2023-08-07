توفي السيد جورج الياس رزق والد النقيب الطبيب وليد رزق من الطبابة العسكرية، وشقيق النقيب المتقاعد عيسى رزق (830497) من ضباط الجيش اللبناني، ووالد زوجة كل من العميد الياس سلوم من فرع مخابرات منطقة جبل لبنان والعميد الركن سامر منصور من لواء المشاة التاسع.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 7 / 2023 الساعة 17.00 في كنيسة مار جرجس – القاع، ويوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 9 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 وبعده لغاية الساعة 19.00، وبتاريخ 10 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 12 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في مطرانية الروم الملكيين للكاثوليك – المتحف، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- العميد الياس سلوم: خلوي: 861117 /71.

- العميد الركن سامر منصور: خلوي: 125126 / 71.

- النقيب الطبيب وليد رزق: 723674 / 70.

- النقيب المتقاعد عيسى رزق: 196345 / 71.