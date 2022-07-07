توفي السيد الياس حنا والد النقيب الطيار الشهيد سامر حنا من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 7 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة الإنتقال تنورين الفوقا - البترون.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 12.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 8 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كاتدرائية مار إسطفان - البترون، أو عبر الإتصال على أرقام الهاتف التالية:

- السيد جوزف (إبنه):03/124415.

- السيد مروان (إبنه): 03/710206.

- السيدة ماري (إبنته): 70/982415.