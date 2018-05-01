توفي السيد شكري نعمه والد النقيب الطيار منوال نعمه من القوات الجوية – قاعدة بيروت الجوية.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 1 /2018 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون – عندقت – عكار.

تقبل التعازي بتاريخ 6 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 7 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار مارون عندقت وبتاريخ 8 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 19.00 في كنيسة مار شربل - طبرجا كفرياسين قضاء كسروان.