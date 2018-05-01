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Published by lebarmy2 on جمعة, 01/05/2018 - 20:21
توفي السيد شكري نعمه والد النقيب الطيار منوال نعمه من القوات الجوية – قاعدة بيروت الجوية.
توفي السيد شكري نعمه والد النقيب الطيار منوال نعمه من القوات الجوية – قاعدة بيروت الجوية.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 1 /2018 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون – عندقت – عكار.
تقبل التعازي بتاريخ 6 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 7 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار مارون عندقت وبتاريخ 8 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 19.00 في كنيسة مار شربل - طبرجا كفرياسين قضاء كسروان.
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Date:
الجمعة, يناير 5, 2018