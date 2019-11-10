توفي السيد رياض ذبيان والد النقيب الطيار نديم ذبيان من القوات الجوية.

يُقام المأتم بتاريخ 11 /10 /2019 الساعة 13,00 في موقف بلدة نيحا- الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن, وبعده وبتاريخ 12 و 13 /10 /2019 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في موقف دار البلدة المذكورة أعلاه, وبتاريخ 14 /10 /2019 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في دار الطائفة الدرزية – فردان- بيروت.