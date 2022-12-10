توفي بتاريخ 11 / 10 / 2022 الرقيب أول المتقاعد فياض الفياض والد النقيب المتقاعد عبود الفياض من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 10 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة النبي الياس الغيور-شدرا.

تقبل التعازي بتاريخ 12 / 10 / 2022 قبل الدفن وبعده ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وباقي أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في شدرا، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 575686 / 03.