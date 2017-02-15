توفي السيد قيصر معلوف والد النقيب المهندس جورج معلوف من اركان الجيش للتجهيز – مديرية الهندسة.

يقام المأتم بتاريخ 14 /2 /2017 الساعة 11.00 في كنيسة سيدة البشارة – شليفا – بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 16 /2 /2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس – جديدة المتن.