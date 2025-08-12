توفي السيد أسعد السبعلي والد النقيب المهندس جوزف السبعلي من قاعدة بيروت البحرية.

يقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۱۲ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار الياس - بيت لهيا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة ۱۱:۰۰ ولغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/٨/١٣ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ ولغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة مار يوسف - المياسة.