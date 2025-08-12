- En
Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 08/12/2025 - 11:20
توفي السيد أسعد السبعلي والد النقيب المهندس جوزف السبعلي من قاعدة بيروت البحرية.
يقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۱۲ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار الياس - بيت لهيا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة ۱۱:۰۰ ولغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/٨/١٣ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ ولغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة مار يوسف - المياسة.
الثلاثاء, أغسطس 12, 2025