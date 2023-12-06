توفي السيد جرجس طوبيا والد النقيب انطونيو طوبيا من لواء الحرس الجمهوري.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 6 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان في بلدة كرم سدة قضاء زغرتا.

تقبل التعازي بتاريخ 13 / 6 / 2023 ابتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في بيت الرحمه في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 14 / 6 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار جرجس – الدكوانة، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 811842 / 70