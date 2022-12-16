توفي السيد شحادة الياس حدشيتي والد النقيب ايلي حدشيتي من لواء المشاة الثاني عشر.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 12 / 2022 الساعة 15,00 في كنيسة مار الياس – كفرشيما ويوارى الثرى في مدافن سيدة الوردية – كفرشيما.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 17 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العون صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: 71/432431.