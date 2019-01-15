توفي السيد الياس حليحل والد النقيب باتريك حليحل من لواء المشاة الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 1 / 2019 الساعة 15,00 في كنيسة مار جرجس – القرية – شرق صيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي

15 و 16 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار جرجس – الشياح عين الرمانة.