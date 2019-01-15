- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 01/15/2019 - 11:34
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي
توفي السيد الياس حليحل والد النقيب باتريك حليحل من لواء المشاة الثاني.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 1 / 2019 الساعة 15,00 في كنيسة مار جرجس – القرية – شرق صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي
15 و 16 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار جرجس – الشياح عين الرمانة.
Ar
Date:
الاثنين, يناير 14, 2019