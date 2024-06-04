توفي السيد جرجس سركيس فجلون والد النقيب باسل فجلون من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة الملاك مخائيل - مركبتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٨:٠٠، وبتاريخي ٨ و٢٠٢٤/٤/٩ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٤٦٢٣١٠.