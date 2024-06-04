Published by lebarmy4 on سبت, 04/06/2024 - 22:04

توفي السيد جرجس سركيس فجلون والد النقيب باسل فجلون من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة الملاك مخائيل - مركبتا.
 تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٨:٠٠، وبتاريخي ٨ و٢٠٢٤/٤/٩ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٤٦٢٣١٠.

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Date: 
السبت, أبريل 6, 2024