توفي السيد خضر البروش والد كل من الرائد أحمد البروش من ضباط المديرية العامة للأمن العام والنقيب بسيم البروش من مديرية التأليل ووالد زوجة العقيد الركن محمد دمج من أمانة الاركان.

يقام المأتم بتاريخ 8 /2 /2022 عند صلاة الظهر في مسجد الرحمه ويوارى الثرى في جبانة بلدة برجا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة الوالدين الكائنة في البلدة المذكورة أو على أحد أرقام الهاتف:

- العقيد الركن محمد دمج: 096033 /03 – 904995 /71

- الرائد أحمد البروش: 992488 /70 – 818610 /70.

- النقيب بسيم البروش: 951543 /03.

- إبنته السيدة حنان زوجة العقيد الركن محمد دمج: 904965 /71.