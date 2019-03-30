توفي السيد علي العلي والد النقيب حسام العلي من لواء المشاة التاسع.

يقام المأتم بتاريخ 31 / 3 / 2019 الساعة 13.00 في جبانة بلدة ضهور الهوى - قضاء الكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه - الطريق العام - قرب خزان المياه، وبتاريخي 1 و 2 / 4 / 2019 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة مسجد الإمام جعفر الصادق الكائن في البلدة المذكورة.