Published by lebarmy15 on أحد, 03/29/2026 - 23:16
توفي السيد جودت الحاج يوسف والد النقيب حسين ايلا الحاج يوسف من فوج الأشغال المستقل.
توفي السيد جودت الحاج يوسف والد النقيب حسين ايلا الحاج يوسف من فوج الأشغال المستقل.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ الساعة ١٤.٠٠ في بلدة السعيدة - بعلبك، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٢٠٢٦/٣/٣١ و ۲۰۲٦/٤/١ في منزل الفقيد الكائن في البلدة نفسها، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٧١/٥٥٥٥٦١
Date:
الأحد, مارس 29, 2026