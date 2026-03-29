Published by lebarmy15 on أحد, 03/29/2026 - 23:16

توفي السيد جودت الحاج يوسف والد النقيب حسين ايلا الحاج يوسف من فوج الأشغال المستقل.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ الساعة ١٤.٠٠ في بلدة السعيدة - بعلبك، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٢٠٢٦/٣/٣١ و ۲۰۲٦/٤/١ في منزل الفقيد الكائن في البلدة نفسها، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٧١/٥٥٥٥٦١

Ar
Date: 
