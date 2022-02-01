توفي السيد محمد الحسين والد النقيب حيدر الحسين من لواء المشاة الحادي عشر.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 1 /2022 الساعة 14.00 في منزل الفقيد الكائن في بلدة القصيبة – النبطية، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة /3/ ثلاثة أيام في حسينية البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 068936 /70.