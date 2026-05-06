توفي السيد ملحم فرحات والد النقيب خالد فرحات من منطقة الشمال.

أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦ عقب صلاة الظهر في بلدة السهلة - أكروم - عكار.

تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الخميس والجمعة بتاريخي ٧ و۲۰۲٦/٥/٨ ابتداءً من الساعة ٩.٣٠ ولغاية صلاة الظهر، وبعد صلاة العصر ولغاية صلاة المغرب في قاعة مسجد وطى السهلة (للرجال)، وفي منزل الفقيد الكائن في البلدة (للنساء).