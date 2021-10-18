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Published by lebarmy16 on اثنين, 10/18/2021 - 14:53
توفي السيد ميشال الأحمر والد النقيب خليل الأحمر من فوج الحدود البرية الثالث.
توفي السيد ميشال الأحمر والد النقيب خليل الأحمر من فوج الحدود البرية الثالث.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 10 / 2021 الساعة 15.00 في كنيسة القديسة مورا-بقرزلا عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءَ من الساعة 10.00 وبتاريخ 19 / 10 / 2021 إبتداءَ من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه, ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في بيت الرعية بقرزلا, وبتاريخ 20 / 10 / 2021 في منزل الفقيد الكائن في محلة الفنار, إبتداءَ من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00.
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Date:
الأحد, أكتوبر 17, 2021