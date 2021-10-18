توفي السيد ميشال الأحمر والد النقيب خليل الأحمر من فوج الحدود البرية الثالث.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 10 / 2021 الساعة 15.00 في كنيسة القديسة مورا-بقرزلا عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءَ من الساعة 10.00 وبتاريخ 19 / 10 / 2021 إبتداءَ من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه, ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في بيت الرعية بقرزلا, وبتاريخ 20 / 10 / 2021 في منزل الفقيد الكائن في محلة الفنار, إبتداءَ من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00.