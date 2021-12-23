توفي السيد عزيز يوسف أنطون والد النقيب دافيد أنطون من منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 12 / 2021 الساعة 14.00 في كنيسة مار الياس – انطلياس ويوارى الثرى في مدافن العائلة في بلدة المريجات-عاليه.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 24 / 12 / 2021 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.