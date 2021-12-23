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Published by lebarmy16 on خميس, 12/23/2021 - 12:59
توفي السيد عزيز يوسف أنطون والد النقيب دافيد أنطون من منطقة جبل لبنان.
توفي السيد عزيز يوسف أنطون والد النقيب دافيد أنطون من منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ 23 / 12 / 2021 الساعة 14.00 في كنيسة مار الياس – انطلياس ويوارى الثرى في مدافن العائلة في بلدة المريجات-عاليه.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 24 / 12 / 2021 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الخميس, ديسمبر 23, 2021