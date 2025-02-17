توفي السيد لونيك صفير والد النقيب ذخيا صفير من فوج التدخل الأول.

يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱۸ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار يعقوب الرعوية - جبيل.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٧ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير - مستيتا أو عبر الاتصال بالنقيب ذخيا صفير على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/١٨٧٨٤٥.