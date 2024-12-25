توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٥ المقدم الإداري المتقاعد فؤاد محمود (۷٥۰۰۰۸) من ضباط الجيش اللبناني والد النقيب رامي محمود من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ الساعة ۷:۳۰ من مستشفى عين وزين إلى بلدة الباروك - الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ۱۱:۰٠ في دار آل محمود الكائن في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ بعد الدفن لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخي ۲۷ و٢٠٢٤/۱۲/۲۸ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/۱۲/۲۹ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في دار آل محمود - الباروك - الشوف، وبتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۳۰ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰٠ في دار الطائفة الدرزية - بيروت، أو عبر الاتصال بابن الفقيد النقيب رامي محمود على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۹۰۱٢١٤.