توفي الشيخ نزيه سرايا والد النقيب ربيع سرايا من منطقة البقاع.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١١ الساعة ۱۰:۰۰ في موقف بلدة كفرقوق - راشيا الوادي.

تقبل التعازي بعد الدفن في الموقف الغربي للبلدة، وبتاريخي ۱۲ و٢٠٢٤/٨/١٣ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱٩:٠٠ في موقف البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالنقيب ربيع سرايا على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٣٤٠٣٨٨.