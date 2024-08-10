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Published by lebarmy3 on سبت, 08/10/2024 - 22:14
توفي الشيخ نزيه سرايا والد النقيب ربيع سرايا من منطقة البقاع.
توفي الشيخ نزيه سرايا والد النقيب ربيع سرايا من منطقة البقاع.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١١ الساعة ۱۰:۰۰ في موقف بلدة كفرقوق - راشيا الوادي.
تقبل التعازي بعد الدفن في الموقف الغربي للبلدة، وبتاريخي ۱۲ و٢٠٢٤/٨/١٣ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱٩:٠٠ في موقف البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالنقيب ربيع سرايا على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٣٤٠٣٨٨.
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Date:
السبت, أغسطس 10, 2024