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Published by lebarmy10 on جمعة, 07/26/2024 - 09:11
توفي السيد بطرس أبو جوده والد النقيب شاهين أبو جوده من لواء المشاة الخامس.
توفي السيد بطرس أبو جوده والد النقيب شاهين أبو جوده من لواء المشاة الخامس.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٦ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان - العبادية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٧ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٦٤٣٢٣٦.
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Date:
الخميس, يوليو 25, 2024