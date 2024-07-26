Published by lebarmy10 on جمعة, 07/26/2024 - 09:11

توفي السيد بطرس أبو جوده والد النقيب شاهين أبو جوده من لواء المشاة الخامس.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٦ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان - العبادية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٧ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٦٤٣٢٣٦.

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Date: 
الخميس, يوليو 25, 2024