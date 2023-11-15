توفي السيد مذكور بدر والد النقيب طبيب الاسنان شربل بدر من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 11 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة السيدة – عين داره، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 17 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف 801007 /03.