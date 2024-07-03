توفي السيد حسين المكحل والد النقيب علي المكحل من فوج المدفعية الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 3 / 2024 الساعة 16.30 في جبانة بلدة علي النهري.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 14.00 في حسينية البلدة المذكورة أعلاه، وبتواريخ 8 ، 9 و 10 / 3 / 2024 في منزل شقيق المتوفي المدعو ملحم علي المكحل الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالنقيب علي المكحل على رقم الهاتف:70/682888.