توفي السيد سيمون ميلان والد النقيب عماد ميلان من مقر عام الجيش – دورة دراسية في الخارج.

يقام الماتم بتاريخ 8 / 2 / 2024 الساعة 16.30 في كنيسة السيدة – الحدت.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 9 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 688043 / 70 .