- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy10 on أربعاء, 06/03/2026 - 12:59
توفي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٣ العريف المتقاعد عبد الله رمضان والد النقيب فادي رمضان من أركان الجيش للعديد - جهاز المراسم.
توفي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٣ العريف المتقاعد عبد الله رمضان والد النقيب فادي رمضان من أركان الجيش للعديد - جهاز المراسم.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٣ الساعة ۱۷.۰۰ في منزله الكائن في بلدة أبلح - زحلة، ويوارى الثرى في جبانة بلدة النبي أيلا - زحلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزله الكائن في بلدة أبلح، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٧١/١٧٣٧٢٥
Ar
Date:
الأربعاء, يونيو 3, 2026