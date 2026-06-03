توفي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٣ العريف المتقاعد عبد الله رمضان والد النقيب فادي رمضان من أركان الجيش للعديد - جهاز المراسم.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٣ الساعة ۱۷.۰۰ في منزله الكائن في بلدة أبلح - زحلة، ويوارى الثرى في جبانة بلدة النبي أيلا - زحلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزله الكائن في بلدة أبلح، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٧١/١٧٣٧٢٥