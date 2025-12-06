توفي الشيخ علي محمد عجب والد النقيب فراس عجب من الشرطة العسكرية.

يقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰٢٥/١٢/٧ الساعة ۱۱,۰۰ في دار آل عجب - مزرعة الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن اعتبارًا من الساعة ١٦,٠٠ لغاية الساعة ۱۹,۰۰، ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ٨ و ٢٠٢٥/١٢/٩ اعتبارًا من الساعة ١٦,٠٠ لغاية الساعة ۱۹,۰۰، ويوم الأحد بتاريخ ۲۰٢٥/١٢/١٤ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ١٤,٠٠ في دار آل عجب - مزرعة الشوف، أو عبر الإتصال بالنقيب فراس عجب على رقم الهاتف الخلوي: ٧٩/١٣٤٧٤٨.