Published by lebarmy3 on سبت, 12/06/2025 - 19:03
توفي الشيخ علي محمد عجب والد النقيب فراس عجب من الشرطة العسكرية.
يقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰٢٥/١٢/٧ الساعة ۱۱,۰۰ في دار آل عجب - مزرعة الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن اعتبارًا من الساعة ١٦,٠٠ لغاية الساعة ۱۹,۰۰، ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ٨ و ٢٠٢٥/١٢/٩ اعتبارًا من الساعة ١٦,٠٠ لغاية الساعة ۱۹,۰۰، ويوم الأحد بتاريخ ۲۰٢٥/١٢/١٤ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ١٤,٠٠ في دار آل عجب - مزرعة الشوف، أو عبر الإتصال بالنقيب فراس عجب على رقم الهاتف الخلوي: ٧٩/١٣٤٧٤٨.
السبت, ديسمبر 6, 2025