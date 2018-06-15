توفي بتاريخ 15 / 6 / 2018 الرقيب أول المتقاعد محمد أبو ديه والد النقيب قاسم أبو ديه من مقر عام الجيش مفصول الى الغرفة العسكرية لدى جانب وزارة الدفاع الوطني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 6 / 2018 الساعة 16.00 في بلدة الكرك – زحلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 في حسينية البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 16 و 17 / 6 / 2018 في منزل الفقيد الكائن في بلدة أبلح مقابل ثكنة الجيش.