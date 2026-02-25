- En
أربعاء, 02/25/2026 - 14:28
توفي الحاج شريف ذيب والد النقيب قاسم ذيب من منطقة بيروت - سرية حماية المجلس النيابي.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٥ الساعة ١٤.٣٠ في جبانة بلدة رشكنانية - صور.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وأيام الخميس والجمعة والسبت بتواريخ ٢٦ و٢٧ و٢٠٢٦/۲/۲۸ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ١٧.٠٠ ومن الساعة ۱٩.٠٠ ولغاية الساعة ۲۳.۰۰ في منزل النقيب قاسم ذيب الكائن في البلدة المذكورة - الشارع العام، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٨٩٣٦٣١.
الأربعاء, فبراير 25, 2026