توفي السيد هشام الأيوبي والد النقيب محمد الأيوبي من القوات البحرية.

أقيم المأتم بتاريخ 6 / 3 /2024 عقب صلاة العصر في مسجد برغون – الكورة، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخي 7 و 8 / 3 /2024 من بعد صلاة العصر وحتى آذان المغرب في قاعة البلدة، أو عبر الإتصال بالنقيب محمد الأيوبي على رقم الهاتف: 608882 /71.