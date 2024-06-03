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Published by lebarmy2 on أربعاء, 03/06/2024 - 17:20
توفي السيد هشام الأيوبي والد النقيب محمد الأيوبي من القوات البحرية.
توفي السيد هشام الأيوبي والد النقيب محمد الأيوبي من القوات البحرية.
أقيم المأتم بتاريخ 6 / 3 /2024 عقب صلاة العصر في مسجد برغون – الكورة، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.
تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخي 7 و 8 / 3 /2024 من بعد صلاة العصر وحتى آذان المغرب في قاعة البلدة، أو عبر الإتصال بالنقيب محمد الأيوبي على رقم الهاتف: 608882 /71.
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Date:
الأربعاء, مارس 6, 2024