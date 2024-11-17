توفي السيد مالك العاكوم والد النقيب محمد العاكوم من لواء الحرس الجمهوري - مفصول إلى الكلية الحربية.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٨ ظهرًا في مسجد بلدة بسابا – الشوف ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتواريخ ١٨ و١٩ و٢٠٢٤/١١/٢٠ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في خلية مسجد بسابا – الشوف، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في جامع الخاشقجي – قاعة محي الدين البرغوث، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٦٦٢٩٥٠.