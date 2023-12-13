توفي السيد عبد الفتاح الديك والد النقيب نبيل الديك من مدرسة التزلج – الأرز.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 12 / 2023 عقب صلاة الظهر في مسجد طينال – باب الرمل وسيوارى الثرى في مدافن باب الرمل.

تقبل التعازي بتاريخي 14 و 15 / 12 / 2023 من بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب للرجال في قاعة التوجيه الإسلامي الكبرى شارع الثقافة منطقة التوجيه ، وللنساء في قاعة الشهال التابعة للمجمع.