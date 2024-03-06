توفي السيد نهاد علي بو عباس والد النقيب نضال بو عباس من لواء المشاة الثاني عشر.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٤ الساعة ١٢:٠٠ في بلدة كفرنبرخ – حي الكروم – الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن في بيت الضيعة وبتاريخي ٥ و٢٠٢٤/٦/٦ ابتداءً من الساعة ١٧:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في بيت كفرنبرخ – حي الكروم وبقية أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٢٨٧١٨١.