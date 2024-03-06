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Published by lebarmy10 on اثنين, 06/03/2024 - 19:49
توفي السيد نهاد علي بو عباس والد النقيب نضال بو عباس من لواء المشاة الثاني عشر.
توفي السيد نهاد علي بو عباس والد النقيب نضال بو عباس من لواء المشاة الثاني عشر.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٤ الساعة ١٢:٠٠ في بلدة كفرنبرخ – حي الكروم – الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن في بيت الضيعة وبتاريخي ٥ و٢٠٢٤/٦/٦ ابتداءً من الساعة ١٧:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في بيت كفرنبرخ – حي الكروم وبقية أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٢٨٧١٨١.
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Date:
الاثنين, يونيو 3, 2024