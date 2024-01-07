- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on اثنين, 07/01/2024 - 22:08
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢ بعد صلاة الظهر في مسجد بلدة الجديدة - قضاء مرجعيون ويوارى الثرى في جبانة بلدة الدبين.
توفي السيد حسين ضاهر والد النقيب وائل ضاهر من مديرية المخابرات.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢ بعد صلاة الظهر في مسجد بلدة الجديدة - قضاء مرجعيون ويوارى الثرى في جبانة بلدة الدبين.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ ۲۰۲٤/٧/٣ في منزل الفقيد الكائن في حارة الناعمة وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٤ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في مسجد الخاشقجي - قصقص - قاعة خليل الهبري أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۷۹۹۳۸۸.
Ar
Date:
الاثنين, يوليو 1, 2024