توفي السيد حسين ضاهر والد النقيب وائل ضاهر من مديرية المخابرات.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢ بعد صلاة الظهر في مسجد بلدة الجديدة - قضاء مرجعيون ويوارى الثرى في جبانة بلدة الدبين.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ ۲۰۲٤/٧/٣ في منزل الفقيد الكائن في حارة الناعمة وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٤ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في مسجد الخاشقجي - قصقص - قاعة خليل الهبري أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۷۹۹۳۸۸.