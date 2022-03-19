توفي السيد عبدو وديع الشدياق والد النقيب وديع الشدياق من لواء الحرس الجمهوري.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 3 / 2022 الساعة 13.30 في كنيسة مار جرجس – الخريبة – الحدث.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 16.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العون صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي:009190 /71.