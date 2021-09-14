Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 09/14/2021 - 18:03

توفي السيد عبد السلام السراج والد زوجة الرائد احمد خالد من لواء المشاة الثاني عشر.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 9 / 2021 بعد صلاة العصر ، ويوارى الثرى في جبانة بلدة ببنين – عكار.
تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه في حي النجمة ، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 310130 / 71.

 

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Date: 
الثلاثاء, سبتمبر 14, 2021