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Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 09/14/2021 - 18:03
توفي السيد عبد السلام السراج والد زوجة الرائد احمد خالد من لواء المشاة الثاني عشر.
توفي السيد عبد السلام السراج والد زوجة الرائد احمد خالد من لواء المشاة الثاني عشر.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 9 / 2021 بعد صلاة العصر ، ويوارى الثرى في جبانة بلدة ببنين – عكار.
تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه في حي النجمة ، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 310130 / 71.
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Date:
الثلاثاء, سبتمبر 14, 2021