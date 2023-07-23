توفي السيد جوزيف إبراهيم خيرالله والد زوجة الرائد ادولف نبهان من لواء المشاة الثاني عشر.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 7 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس - المتين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 25 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.