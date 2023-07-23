- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on اثنين, 07/24/2023 - 07:51
توفي السيد جوزيف إبراهيم خيرالله والد زوجة الرائد ادولف نبهان من لواء المشاة الثاني عشر.
توفي السيد جوزيف إبراهيم خيرالله والد زوجة الرائد ادولف نبهان من لواء المشاة الثاني عشر.
يقام المأتم بتاريخ 24 / 7 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس - المتين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 25 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
Ar
Date:
الأحد, يوليو 23, 2023