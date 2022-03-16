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Published by lebarmy10 on أربعاء, 03/16/2022 - 19:09
توفي السيد فادي أنطون أبي غصن والد زوجة الرائد الان عقل من الكلية الحربية.
توفي السيد فادي أنطون أبي غصن والد زوجة الرائد الان عقل من الكلية الحربية.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 3 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار بطرس – جبيل.
تقبل التعازي بتاريخ 17 / 3 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:261247 /70.
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Date:
الأربعاء, مارس 16, 2022