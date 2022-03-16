توفي السيد فادي أنطون أبي غصن والد زوجة الرائد الان عقل من الكلية الحربية.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 3 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار بطرس – جبيل.

تقبل التعازي بتاريخ 17 / 3 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:261247 /70.