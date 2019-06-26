توفي السيد خليل مهنا والد زوجة الرائد البحري زياد منصور من القوات البحرية – قاعدة جونيه البحرية.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 6 / 2019 الساعة 16,00 في كنيسة مار اليان – رأس بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 29/ 6 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 30 / 6 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة سانت ريتا المونتيفردي – المنصورية.