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Published by lebarmy3 on أحد, 09/03/2023 - 18:26
توفي السيد ابراهيم نمر الحايك والد زوجة الرائد الركن الياس القسيس من اركان الجيش للعديد - مديرية الأفراد.
توفي السيد ابراهيم نمر الحايك والد زوجة الرائد الركن الياس القسيس من اركان الجيش للعديد - مديرية الأفراد.
يُقام المأتم بتاريخ 4 / 9 / 2023 الساعة 15.30 في كنيسة السيدة - علما الشعب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 5 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 7 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان - البوشرية، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:70/531216.
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Date:
الأحد, سبتمبر 3, 2023