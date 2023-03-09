توفي السيد ابراهيم نمر الحايك والد زوجة الرائد الركن الياس القسيس من اركان الجيش للعديد - مديرية الأفراد.

يُقام المأتم بتاريخ 4 / 9 / 2023 الساعة 15.30 في كنيسة السيدة - علما الشعب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 5 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 7 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان - البوشرية، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:70/531216.