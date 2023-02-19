Published by lebarmy3 on أحد, 02/19/2023 - 20:12

توفي في المهجر السيد أحمد العفش والد زوجة الرائد المتقاعد عبد الناصر العفش من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم في المهجر.
تُقبل التعازي بتاريخي 19 و 20 / 2 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة دار الطيبة - في بلدة المنارة البقاع الغربي، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 0015877038799 whatsapp.

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Date: 
الأحد, فبراير 19, 2023