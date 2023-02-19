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Published by lebarmy3 on أحد, 02/19/2023 - 20:12
توفي في المهجر السيد أحمد العفش والد زوجة الرائد المتقاعد عبد الناصر العفش من ضباط الجيش اللبناني.
توفي في المهجر السيد أحمد العفش والد زوجة الرائد المتقاعد عبد الناصر العفش من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم في المهجر.
تُقبل التعازي بتاريخي 19 و 20 / 2 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة دار الطيبة - في بلدة المنارة البقاع الغربي، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 0015877038799 whatsapp.
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Date:
الأحد, فبراير 19, 2023