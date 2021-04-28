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Published by lebarmy4 on أربعاء, 04/28/2021 - 20:14
توفي السيد فؤاد سليم أبو رجيلي والد زوجة الرائد ايلي كعدي من القوات الجوية – قاعدة رياق الجوية ووالد كل من النقيب سامر أبو رجيلي والملازم أول إيلي أبو رجيلي من ضبّاط المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي.
يقام المأتم بتاريخ 28 / 4 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – كفرزبد.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- الرائد إيلي كعدي: 048438 / 03 .
- النقيب سامر أبو رجيلي: 243468/ 70 أو 130775/ 71.
- الملازم أول إيلي أبو رجيلي: 416113/ 76 أو 925622/ 08.
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Date:
الأربعاء, أبريل 28, 2021