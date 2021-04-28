توفي السيد فؤاد سليم أبو رجيلي والد زوجة الرائد ايلي كعدي من القوات الجوية – قاعدة رياق الجوية ووالد كل من النقيب سامر أبو رجيلي والملازم أول إيلي أبو رجيلي من ضبّاط المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 4 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – كفرزبد.

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