توفي السيد حسين ملحم والد زوجة الرائد ايمن زينب من فوج التدخل السادس.

أقيم المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢ الساعة ١٥,٠٠ في جبانة بلدة قبريخا - مرجعيون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٢٣ و ۲۰۲٥/٩/٢٤ إعتبارًا من الساعة ۱۰,۰۰ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في منزل الفقيد الكائن في بلدة معركة - قضاء صور أو عبر الإتصال بالرائد ايمن زينب على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۳۱۹۷۹۷ .