Published by lebarmy15 on اثنين, 09/22/2025 - 17:36
توفي السيد حسين ملحم والد زوجة الرائد ايمن زينب من فوج التدخل السادس.
أقيم المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢ الساعة ١٥,٠٠ في جبانة بلدة قبريخا - مرجعيون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٢٣ و ۲۰۲٥/٩/٢٤ إعتبارًا من الساعة ۱۰,۰۰ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في منزل الفقيد الكائن في بلدة معركة - قضاء صور أو عبر الإتصال بالرائد ايمن زينب على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۳۱۹۷۹۷ .
الاثنين, سبتمبر 22, 2025