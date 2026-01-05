- En
Published by lebarmy15 on اثنين, 01/05/2026 - 13:18
توفي السيد أحمد عثمان والد زوجة الرائد جمال ساطي من منطقة البقاع - موقع راشيا.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/١/٥ الساعة ١٥.٠٠ في بلدة خربة روحا - راشيا الوادي.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٦ و۲۰۲٦/١/٧ ابتداءً من الساعة ۹.۰۰ ولغاية الساعة ١٦.٠٠ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أو عبر الاتصال بالرائد جمال ساطي على رقم الهاتف: ۷۸/۸۱۷۸۸۳.
