توفي السيد أحمد عثمان والد زوجة الرائد جمال ساطي من منطقة البقاع - موقع راشيا.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/١/٥ الساعة ١٥.٠٠ في بلدة خربة روحا - راشيا الوادي.

تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٦ و۲۰۲٦/١/٧ ابتداءً من الساعة ۹.۰۰ ولغاية الساعة ١٦.٠٠ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أو عبر الاتصال بالرائد جمال ساطي على رقم الهاتف: ۷۸/۸۱۷۸۸۳.