توفي السيد انطونيوس ميشال الزغبي والد زوجة الرائد جميل سعادة من لواء الحرس الجمهوري.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 8 / 2021 الساعة 17.00 في كنيسة القديسة مريم المجدلية - الكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 23 / 8 / 2021 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/808555.

