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Published by lebarmy3 on أحد, 08/22/2021 - 09:42
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 23 / 8 / 2021 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/808555.
توفي السيد انطونيوس ميشال الزغبي والد زوجة الرائد جميل سعادة من لواء الحرس الجمهوري.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 8 / 2021 الساعة 17.00 في كنيسة القديسة مريم المجدلية - الكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 23 / 8 / 2021 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/808555.
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Date:
السبت, أغسطس 21, 2021