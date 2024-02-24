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Published by lebarmy3 on سبت, 02/24/2024 - 22:22
توفي القاضي حسين شاهين والد زوجة الرائد حمد بهاء الدين من مديرية المخابرات.
توفي القاضي حسين شاهين والد زوجة الرائد حمد بهاء الدين من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 2 / 2024 الساعة 11.00 في جبانة بلدة حاروف - قضاء النبطية.
تقبل التعازي بعد الدفن بتاريخي 26 و 27 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصّص والتوجيه العلمي بئر حسن، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:03/043004.
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Date:
السبت, فبراير 24, 2024