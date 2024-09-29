توفي السيد عمر البقيلي والد زوجة الرائد سامي أمين من معهد الرتباء.

أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٩.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٩ في منزل الفقيد الكائن في رأس النبع – شارع محمد الحوت – بناية كلش وتنير – الطابق الثالث، وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠ و٢٠٢٤/١٠/١ ابتداءً من الساعة ١٦:٣٠ لغاية الساعة ١٨:٣٠ في الطريق الجديدة – جامع الإمام علي – قاعة عمر بن الخطاب – قرب الملعب البلدي، أو عبر الاتصال بالرائد سامي أمين على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٤٧٧٧٤٥.