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Published by lebarmy10 on أحد, 09/29/2024 - 19:45
توفي السيد عمر البقيلي والد زوجة الرائد سامي أمين من معهد الرتباء.
أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٩.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٩ في منزل الفقيد الكائن في رأس النبع – شارع محمد الحوت – بناية كلش وتنير – الطابق الثالث، وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠ و٢٠٢٤/١٠/١ ابتداءً من الساعة ١٦:٣٠ لغاية الساعة ١٨:٣٠ في الطريق الجديدة – جامع الإمام علي – قاعة عمر بن الخطاب – قرب الملعب البلدي، أو عبر الاتصال بالرائد سامي أمين على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٤٧٧٧٤٥.
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Date:
الأحد, سبتمبر 29, 2024