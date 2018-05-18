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Published by lebarmy12 on جمعة, 05/18/2018 - 17:57
توفي السيد خليل صالح والد زوجة الرائد شادي شاكر من أركان الجيش للعديد – جهاز المراسم.
توفي السيد خليل صالح والد زوجة الرائد شادي شاكر من أركان الجيش للعديد – جهاز المراسم.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 5 / 2018 الساعة 16,00 في كنيسة الصرح البطريركي – الديمان.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 20 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة كنيسة مار يوحنا مارون – الديمان وبتاريخ 21 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة كنيسة مار الياس – كفرشيما.
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Date:
الجمعة, مايو 18, 2018