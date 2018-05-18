توفي السيد خليل صالح والد زوجة الرائد شادي شاكر من أركان الجيش للعديد – جهاز المراسم.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 5 / 2018 الساعة 16,00 في كنيسة الصرح البطريركي – الديمان.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 20 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة كنيسة مار يوحنا مارون – الديمان وبتاريخ 21 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة كنيسة مار الياس – كفرشيما.