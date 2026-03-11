- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on أربعاء, 03/11/2026 - 11:34
توفي السيد مشهور الشعار والد زوجة الرائد فؤاد الشعار من منطقة الشمال.
توفي السيد مشهور الشعار والد زوجة الرائد فؤاد الشعار من منطقة الشمال.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١١ الساعة ۱۳.۰۰ ويوارى الثرى في جبانة مصلى عكار العتيقة - عكار.
تُقبل التعازي يومي الخميس والجمعة بتاريخي ۱۲ و٢٠٢٦/٣/١٣ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في منزل شقيقه؛ رئيس بلدية عكار العتيقة؛ الكائن في البلدة المذكورة ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٤ بعد صلاة العصر ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في قاعة مسجد الرحمن - الضم والفرز - طرابلس.
Ar
Date:
الأربعاء, مارس 11, 2026