توفي السيد محمد علي الديماسي والد زوجة الرائد فراس القنواتي من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 28 /4 /2018 عقب صلاة العصر في جبانة صيدا الجديدة – سيروب.

تقبل التعازي للرجال: بعد الدفن من العصر إلى المغرب وبتاريخي 29 و30 /4 /2018 بين العصر والمغرب في جامع الحريري – صيدا وللنساء بنفس الزمان في الهلالية – مجمع نادر 3 – الطابق الثاني.