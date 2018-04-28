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Published by lebarmy5 on سبت, 04/28/2018 - 21:28
توفي السيد محمد علي الديماسي والد زوجة الرائد فراس القنواتي من مديرية المخابرات.
توفي السيد محمد علي الديماسي والد زوجة الرائد فراس القنواتي من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 28 /4 /2018 عقب صلاة العصر في جبانة صيدا الجديدة – سيروب.
تقبل التعازي للرجال: بعد الدفن من العصر إلى المغرب وبتاريخي 29 و30 /4 /2018 بين العصر والمغرب في جامع الحريري – صيدا وللنساء بنفس الزمان في الهلالية – مجمع نادر 3 – الطابق الثاني.
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Date:
السبت, أبريل 28, 2018